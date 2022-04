Di esperimenti nel mondo dei videogiochi ne abbiamo visti davvero tantissimi in questi anni. Quello proposto dagli sviluppatori di Screeps: Arena, però, va ben oltre quello che avremmo potuto immaginare. Il gioco, disponibile su Steam, non è infatti il classico strategico in tempo reale, tutt’altro.

Come riportato da PC Gamer, infatti, in Screeps: Arena i giocatori sono costretti a dover programmare per poter giocare. Non c’è assolutamente nessun controllo su ciò che accade su schermo. Tutto, infatti, è affidato semplicemente ai giocatori prima della partita, dove bisognerà creare da zero una vera e propria IA e sperare che tutto sia stato fatto a regola d’arte per poter vincere la partita.

La programmazione in Screeps: Arena riveste praticamente tutti gli aspetti che normalmente si eseguono durante le partite ad un qualsiasi strategico in tempo reale. Tra questi troviamo la possibilità di creare una base, quali unità far crescere e sviluppare, quali risorse estrarre dal terreno e così via. Tutto si decide dunque pre-match, sfruttando Javascript e sperando poi di essere riusciti a programmare un’intelligenza artificiale migliore di quella del nostro avversario. I match sono semplicemente 1 vs 1, ambientati in diverse arene con regole e ranked differenti. A ogni stagione, in Screeps vengono inserite nuove mappe ed è necessario rifinire il codice per adattarsi a questi cambiamenti. Un vero e proprio modo completamente diverso di approcciarsi al genere, che viene accompagnato da una grafica molto minimal, quasi essenziale.

Chiaramente Screeps non è un gioco per tutti. Il titolo si rivolge infatti a chi ha già una grande esperienza di programmazione ed è amante del genere RTS. Se volete farci un pensierino, però, vi invitiamo comunque a consultare la pagina Steam: magari la voglia di poter mettere le mani su un esperimento del genere potrebbe spingervi a imparare i fondamentali e non solo della programmazione in Javascript.