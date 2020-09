Project Athia: un vero mondo next-gen creato proceduralmente in video

Anche se la next-gen sembra essere lontana e i videogame in arrivo a breve termine non sono poi molti, questo non significa che gli sviluppatori di tutto il mondo non siano al lavoro su giochi di altissimo livello. Un esempio è Project Athia di Square Enix e Luminous Production, in arrivo su PC e PlayStation 5.

Per ora, purtroppo, non sappiamo quasi nulla sul Project Athia. Square Enix ha affermato che si tratta di un open world e, sulla base del primissimo teaser, è chiaro che contenga elementi fantasy e, probabilmente, elementi d’azione. Sappiamo anche che all’interno del team che si occupa del comparto narrativo è presente Gary Whitta (con il ruolo di lead writer), noto per il suo lavoro su Rogue One: A Star Wars Story e per il suo talk show “Animal Talking” che ha luogo in Animal Crossing New Horizons.

Non sappiamo però più di così, sopratutto non abbiamo idea di quale sia la sua data di uscita, nemmeno in termini generici (ma crediamo che ci vorranno ancora vari anni). Un nuovo video condiviso al CEDEC 2020, che ha luogo dal 2 al settembre 2020, ci mostra però la creazione del mondo di gioco che avviene (anche) tramite una generazione procedurale con il Luminous Engine.

Come potete vedere nel video, non particolarmente lungo ma comunque interessante, il mondo di gioco a mappa aperta di Project Athia può essere generato molto rapidamente, creando ambientazioni credibili e visivamente interessanti.

Ovviamente bisogna capire quanto di Project Athia verrà effettivamente creato in questo modo: alcune aree potrebbero aver bisogno come minimi di ritocchi manuali, per creare un level design più preciso. Quanto mostrato è per ora solo un modo per mostrare le capacità del motore grafico in sviluppo presso Luminous Production.

Speriamo di vedere di più di Project Athia e del Luminous Engine quanto prima. Diteci, voi cosa ne pensate?