Project Cars 3 annunciato per Ps4, Xbox One e PC

In un periodo un po’ complicato per tutti risulta difficile vedere nuovi annunci, gli sviluppatori infatti cominciano a muoversi cauti sperando di annunciare i loro progetti al momento giusto. Slightly Mad Studios proprio poche ore fa ha presentato il terzo capitolo di una delle saghe automobilistiche più amate di tutti i tempi: Project Cars.

Annunciato ufficialmente con un trailer sul canale Youtube ufficiale di PlayStation Europe ha effettivamente smosso il web con un filmato che rispecchia appieno le potenzialità del titolo. Project Cars 3 è previsto per questa estate, quindi dovrebbe uscire davvero tra pochissimo e di conseguenza non vediamo l’ora di scoprire qualcosa di più. Qui di seguito potete gustarvi il filmato rilasciato poche ore fa.

“Preparati per il viaggio da pilota definitivo. Possiedi, aggiorna e personalizza centinaia di auto da strada e da corsa dei migliori brand, personalizza il tuo eroe delle corse, poi percorri il tragitto da guerriero del weekend a leggenda dei circuiti nelle meravigliose location di tutto il mondo”. Come suggerisce il testo che accompagna il trailer, Project Cars 3 sembrerebbe migliorare ancora di più l’esperienza portandola alla massima velocità con nuove auto, circuiti e tanto altro ancora. Ricordiamo infine che il terzo capitolo pubblicato da Bandai Namco sarà rilasciato per PC, PS4 e Xbox One.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete giocato ai due precedenti capitoli? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per maggiori dettagli su Project Cars 3 e la sua data di uscita.