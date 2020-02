Project GG: annunciato il nuovo gioco di Platinum Games diretto da Hideki Kamiya

Sono passate diverse settimane da quando Platinum Games ha dichiarato di avere pronti quattro nuovi annunci. Siamo già a conoscenza del primo progetto, il quale comprende una campagna KickStarter per la realizzazione della remaster di The Wonderful 101. Ora sappiamo qual è il secondo dei quattro annunci, Project GG, una nuova IP che sarà diretta da Hideki Kamiya.

Come rivelato in un’intervista con la redazione della rivista giapponese Famitsu, Kamiya ha dichiarato che sarà il game director di un nuovo titolo che attualmente viene chiamato come Project GG. Questo nuovo progetto è da considerare come parte della “trilogia dei supereroi” iniziata con Viewtiful Joe e proseguita con l’arrivo di The Wonderful 101. Project GG riguarderà un eroe gigante, e riprenderà diversi stilemi dei classici film dei generei Kaiju e Tokusatsu, come per esempio Ultraman.

Project GG avrà un gameplay improntato all’azione, ma non sarà il focus principale dell’esperienza. Infine è stato reso noto che il titolo sarà auto pubblicato e tutti i diritti rimarranno in mano a Platinum Games, con la software house giapponese che ha intenzione di rilasciare il titolo su tutte le piattaforme disponibili.

Al momento stanno lavorando al titolo solamente 15 persone, ma è stimato che nel futuro il team dedicato si allargherà man mano che lo sviluppo procederà nelle diverse fasi. Purtroppo queste sono le uniche informazioni che abbiamo riguardo al nuovo titolo di Platinum Games, ma speriamo di avere presto buone nuove e di riuscire a dare un’occhiata generale al gioco e allo stile artistico che Kamiya e compagni vorranno adottare. Cosa ve ne pare di questo Project GG dalle poche informazioni che sono state rivelate fin’ora?