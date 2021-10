Project M: l’action RPG coreano ha già conquistato tutti con la sua grafica

Hound13, software house coreana, ha pubblicato un prototipo del suo prossimo videogioco, per ora conosciuto come Project M. Il titolo è ovviamente un working progress ma il video è stato pubblicato su YouTube probabilmente per tastare le reazioni dei videogiocatori. E c’è subito un tratto distintivo che lo ha fatto balzare agli onori della cronaca: il comparto grafico.

Nonostante infatti si conoscano pochissimi dettagli del gioco, Project M è infatti un vero e proprio gioiellino a livello grafico. Come è possibile notare dal video di gameplay, che trovate poco più in basso, l’intero risultato visivo è impressionante. Pur vedendo poco, infatti, il gioco risulta molto fluido e soprattutto con un livello di fluidità decisamente alto. Stenta ovviamente a tenere i 60 frame al secondo i maniera stabile ma considerando che si tratta di un prototipo è sicuramente quello che si vede a schermo, inclusi gli effetti gore è decisamente più che accettabile.

Ma cos’è Project M? Stando alle prime informazioni online, si tratterebbe di un RPG, quindi un gioco di ruolo, a tema dark fantasy con una fortissima componente action. Il combattimento sembra attingere ad alcuni elementi che ha reso famosa la serie Dark Souls e il tutto è confezionato con Unreal Engine. Il gioco venne rivelato durante l’Unreal Summit Online e pur non avendo loghi a disposizione siamo abbastanza sicuri che si tratti della quinta versione del motore di Epic Games.

La natura strettamente single player di Project M è però in dubbio. Come si apprende online, infatti, il gioco è pubblicato da Garena. Il publisher è specializzato nei giochi online, come ad esempio MMO o titoli Game As A Service. Difficile comunque capire di cosa si tratta in questo esatto momento. Hound13 potrebbe svelare qualcosa di più nel corso dei prossimi mesi, non appena otterrà delle versioni giocabili più stabili. Restiamo dunque in attesa di scoprire qualcosa di più, ma ovviamente l’hype è già alla stelle. Un po’ come accaduto, per esempio, a Black Myth: l’Oriente, in questi casi, sa davvero come colpirci e stupirci.