Project Mara sembra vero, il gioco next gen di Ninja Theory è pazzesco

Che cos’è Project Mara? È passato un anno dall’annuncio di questo criptico progetto di Ninja Theory. Il team britannico già creatore di giochi quali: Heavenly Sword ed Hellblade Senua’s Sacrifice, è attualmente al lavoro sul sequel di quest’ultimo ed il misterioso titolo in uscita sulla console next gen targata Microsoft. La società che fa parte dal 2018 di Xbox Game Studios ha potuto rivelare diverse informazioni dichiarando in primis che sarà ambientato in un’unica location.

Questa sarà rappresentata da un appartamento reale ricreato in modo a dir poco realistico in-game. Il risultato, come avete potuto vedere dal trailer pubblicato dagli sviluppatori, è incredibile, si fa davvero fatica a distinguerlo dalla realtà. “Project Mara è per noi un progetto molto speciale, sebbene sia un progetto abbastanza conciso, stiamo cercando di fare molte cose che non abbiamo mai tentato di realizzare in passato. Stiamo lavorando quindi per creare qualcosa che non si discosta totalmente dalla realtà.” Il team ha dichiarato infine che vogliono realizzare qualcosa che non sembri un gioco e un film, ma qualcosa di totalmente differente.

Nonostante la presenza di una singola location ed il controllo di un unico personaggio, Project Mara risulta essere un titolo a dir poco ambizioso. Dopo Hellblade 2, Ninja Theory sembrerebbe avere le idee ben chiare in testa. Il nuovo titolo sarà disponibile rispettivamente per Xbox Series X e PC, ma ad oggi si sa ben poco, specialmente sul gameplay ma crediamo che sia sulla falsa riga di Hellblade Senua’s Sacrifice. Difficile quindi esporsi su Project Mara, attenderemo di conseguenza i mesi successivi per scoprire tutte le novità, ma rimaniamo dell’idea che il concept ci intriga parecchio.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete trovato interessante il video proposto dai ragazzi di Ninja Theory? Vi aspettate grandi cose? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti Project Mara e tutti gli altri giochi in arrivo prossimamente.