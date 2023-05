Annunciata durante il PlayStation Showcase di questa sera, Project Q è la nuova console portatile di Sony da affiancare a PlayStation 5 per godere di un’esperienza completamente diversa, pensata unicamente per lo streaming dei giochi per godere del remote play e con wi-fi attivo. L’uscita, fissata come tante IP Sony per la fine del 2023, è del tutto ancora da accordare, considerando i ritardi che potrebbero esserci anche a causa delle produzioni in uscita dal colosso nipponico.

Stando a una notizia di qualche settimana fa, ad esempio, Spider-Man sarà l’unico videogioco destinato a uscire nell’intero anno fiscale. Le premesse della console portatile, tuttavia, sono tutte da scoprire: già in passato Sony ha trovato enormi difficoltà a supportare le altre, trovando letteralmente pane per i suoi denti.

Ora che il mercato è cambiato e il digitale rappresenta il futuro sotto ogni aspetto, Project Q potrebbe essere la console portatile che giungerebbe nel momento giusto per sottolineare importanza e personalità. Certo, è complesso arrivare a una simile conclusione ma, stando ai requisiti della console, quanto appare è un futuro che potrebbe considerarsi radioso sotto ogni punto di vista.

In otto pollici in HD, supportata da pulsanti e funzioni che potrebbero essere ottime, Project Q si concentra per essere la console portatile adatta per portarsi dietro un’ecosistema ricco di tanti giochi e altrettante esclusive tutto da vivere e giocare pienamente. L’arrivo di una console del genere, oltretutto, rappresenta un’ottima notizia per chiunque non trova il tempo per giocare ma ne vorrebbe eccome, specie per capire cosa può trovarsi davanti o meno in un sistema di grande coraggio e personalità.

Non serve molto altro per capire le potenzialità di opere di questo calibro, capaci di attirare le attenzioni di tante lettori entusiastici e incuriositi dalla console che dice di poter fare qualunque le cosa le capiti a tiro. Anche sognare.