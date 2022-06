Fool’s Theory, team di sviluppo composto da ex CD Projekt RED che avevano lavorato a The Witcher 3: Wild Hunt, ha annunciato un nuovo gioco di ruolo a tinte dark. Conosciuto attualmente con il nome in codice di Project Vitriol, il titolo sarà il secondo a cui lavorerà il team di sviluppo polacco, dopo Seven: The Days Long Gone, lanciato oramai 5 anni fa.

Project Vitriol non ha ancora un nome definitivo, ma gli sviluppatori l’hanno descritto come un gioco di ruolo profondo, ricco di scelte moralmente ambigue e fortemente story driven. “Project Vetriol è un titolo che parla dell’esoterismo della vita reale, la parte oscura del nostro mondo che la maggior parte di noi non vedono e di cui non sono a conoscenza”, le parole di Jakub Rokosz, CEO del team di sviluppo e Project Lead su questo nuovo progetto. Il titolo sarà ambientato nei primi anni del ventesimo secolo a Varsavia, quando la città era sotto il controllo dell’Impero Russo, e il reveal completo è previsto per questa estate.

Se conosciamo lo sviluppatore, anche il publisher non è da meno. A dare supporto al nuovo gioco di ruolo creato da alcuni ex sviluppatori di The Witcher 3: Wild Hunt troviamo infatti 11 bit Studios. Si tratta del team di sviluppo, diventato anche editore, che ha lavorato a due grandi esperienze narrative: This War of Mine e Frostpunk. Quello di 11 bit Studios è un impegno incredibile, poiché il costo del progetto è pari a 3,7 milioni di Euro, rendendolo di fatto il gioco più importante e più costoso dell’intero catalogo.

Al momento, oltre al trailer che trovate poco più in alto, non ci sono ulteriori informazioni in merito a Project Vitriol. Il reveal completo è comunque fissato per questi mesi e ne sapremo sicuramente di più nel corso delle prossime settimane. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.