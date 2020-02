Project xCloud: terminati gli slot disponibili per il TestFlight su iOs

Nell’ormai lontano E3 2018, Microsoft ha presentato attraverso un teaser Project xCloud, un nuovo servizio di giochi in streaming, annunciandolo definitivamente nell’ottobre dello stesso anno. Microsoft, come ha già dichiarato, collaborerà con un’ampia gamma di partner per rendere disponibile il servizio anche su altri dispositivi. La beta è stata proposta per ora negli Stati Uniti, Regno Unito e Corea Del Sud, riscuotendo un discreto successo su quest’ultimo territorio che sembrano apprezzare particolarmente il servizio.

Diversi giorni fa Lawrance Hryb ed il boss del marchio Xbox Phil Spencer annunciarono l’apertura della fase di beta testing per Project xCloud sui dispositivi iOS. L’obiettivo dichiarato era quello di testare Project xCloud su iOS e di ricevere il maggior numero di feedback. Hryb ha dichiarato in queste ore sul suo profilo Twitter che circa 10.000 persone parteciperanno al presunto test sui loro sistemi operativi e, attualmente, gli slot disponibili per il test chiamato “TestFlight” sono ufficialmente terminati. La prova permetterà di provare solo un titolo, ovvero Halo The Master Chief Collection, mentre altri giochi potranno essere aggiunti al catalogo successivamente. Qui di seguito vi mostriamo il post ufficiale.

As anticipated, we saw a LOT of interest in the Project xCloud Limited iOS TestFlight Preview today and we’ve already hit the initial capacity. Thanks for your interest and make sure to log feedback! https://t.co/cshDrUWuMj — Larry Hryb (@majornelson) February 13, 2020

Pochi giorni fa vi avevamo parlato di una nuova partnership tra Xbox e Samsung la quale porterà su alcuni dispositivi mobile dell’azienda coreana diverse esperienze targate Microsoft. È possibile quindi che questi particolari test vengano proposti anche sui nuovi cellulari recentemente annunciato come Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra. Inoltre nel corso di quest’anno il servizio dovrebbe fare il suo debutto anche nel nostro paese, ci saranno aggiornamenti a riguardo.

Cosa ne pensate di Project xCloud? Potrebbe essere la svolta da parte dell’azienda americana? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti questo progetto.