Project xCloud: lista completa dei giochi disponibili nella Preview

Nella serata di ieri abbiamo potuto assistere all’Inside Xbox di X019 di Londra. In tale occasione si è parlato di molti giochi e servizi di Microsoft e Xbox, e ovviamente non poteva mancare tutta una serie di novità per Project xCloud, la piattaforma di game streaming di Microsoft; su tutti i nuovi giochi inclusi.

Ecco l’elenco completo dei giochi presenti all’interno della versione Preview di Project xCloud:

Absolver

Ace Combat 7: Skies Unknown

ARK: Survival Evolved

The Bard’s Tale IV: Director’s Cut

Battle Chasers: Nightwar

Black Desert Online

Bloodstained: Ritual of the Night

Borderlands: The Handsome Collection

Brothers: A Tale of Two Sons

Conan Exiles

Crackdown 3

Darksiders 3

Dead Island: Definitive Edition

Devil May Cry 5

F1 2019

Forza Horizon 4

For the King

Gears of War: Ultimate Edition

Gears 5

Halo Wars 2

Halo 5: Guardians

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Hello Neighbor

Hitman

theHunter: Call of the Wild

Just Cause 4

Killer Instinct

Madden NFL 20

Mark of the Ninja: Remastered

Mutant Year Zero: Road to Eden

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

Overcooked!

Puyo Puyo Champions

Rad

ReCore: Definitive Edition

Sea of Thieves

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Sniper Elite 4

Soulcalibur VI

State of Decay 2

Subnautica

Tales of Vesperia: Definitive Edition

TERA

Tekken 7

Vampyr

Warhammer: Vermintide 2

World of Final Fantasy Maxima

World of Tanks: Mercenaries

World of Warships: Legends

World War Z

WRC 7

WWE 2K20

Yoku’s Island Express

Ben 53 giochi che nel corso del 2020 potranno solo aumentare, grazie a nuova proposte provenienti direttamente dagli Xbox Game Studios. Inoltre, vi ricordiamo che sempre il prossimo anno Project xCloud sarà incluso all’interno dell’abbonamento di Xbox Game Pass.

Infine, vi ricordiamo che il servizio arriverà in Europa occidentale, anche se per ora non ci sono conferme per quanto riguarda l’Italia: considernado che PS Now e Google Stadia sono presenti sul nostro territorio, sarebbe strano se Project xCloud non lo fosse. Lo potremo scoprire solo nel prossimo futuro. Diteci, cosa ne pensate del servizio?