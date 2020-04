Project xCloud: annunciati altri tre titoli per la piattaforma in streaming

Microsoft grazie alla collaborazione con Electronic Arts ha annunciato l’arrivo di altri tre giochi molto amati dall’intera community ludica nel catalogo di Project xCloud, il servizio streaming per mobile. I tre titoli che faranno il loro debutto saranno: Dragon Age Inquisition, The Sims 4 e Unravel Two, ogni titolo è disponibile già da ora per la fase preview di Project xCloud.

Project xCloud per chi non lo conoscesse è la tecnologia di game streaming di Xbox che permetterà di giocare in cloud ad una infinità di serie ludiche direttamente sul proprio smartphone o tablet Android. La preview di questo servizio è iniziata l’anno scorso in poche nazioni ed ora è quasi pronta per poter arrivare in Italia, nonostante non sia ancora prevista una data di uscita.

Your adventure continues in the cloud. Thanks to @EA, we're adding three new games to Project xCloud (Preview)! Take Dragon Age: Inquisition, Unravel 2, and The Sims 4 with you #InsideXboxhttps://t.co/VkWfJ9Jsrn pic.twitter.com/N0uSs7ezGg — Xbox (@Xbox) April 7, 2020

Il catalogo di Project xCloud si amplia ancora una volta, quindi, aggiungendosi ai molti altri titoli di qualità già inclusi. Si tratta di una bella opportunità per toccare con mano il futuro dei videogiochi in streaming, stando alle dichiarazioni di Microsoft, del resto quale occasione migliore se non provarlo con tre titoli di eccezioni come questi citati in alto nell’articolo. Vi ricordiamo che dalla giornata di ieri è possibile accedere alla beta di Project xCloud.

Microsoft Xbox sta puntando sempre di più sui servizi e Project xCloud è solo l’ultimo di una lunga fila. Dopo il “vecchio” Xbox Live Gold, è stato infatti il turno di Xbox Game Pass, grandissimo successo della società di Redmond. Non ci resta quindi che attendere ulteriori informazioni in merito alla data di uscita di questo servizio, fateci sapere nei commenti qui sotto se siete riusciti a registrarvi alla beta.