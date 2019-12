Prologue è il nuovo gioco del creatore di PUBG

Uno degli annunci più criptici presentati durante gli ultimi The Game Awards 2019 è stato quello di Prologue, il nuovo progetto videoludico di Brendan Greene, il creatore del battle royal PlayersUnknown’s Battleground. La breve durata del trailer lascia poco spazio alle speculazioni, dato che nel corso dei 30 secondi possiamo vedere solo una foresta durante un temporale e il il nome del progetto.

Visitando il sito web è possibile ottenere qualche dettaglio in più grazie a qualche riga di testo che recitano “Prologue è un’esplorazione delle nuove tecnologie e gameplay. Il nostro obiettivo con questo gioco è quello di offrire ai giocatori esperienze uniche e memorabili, ogni volta che giocano.”

Nel momento in cui si inserisce la propria e-mail sul sito, vengono rilasciate ulteriori informazioni su Prologue da parte di tutto il team di sviluppo. “Negli ultimi nove mesi abbiamo lavorato duramente per creare una squadra, capire cosa volevamo fare e quindi poi provare a vedere se potevamo davvero farlo. Il gioco ha ancora bisogno di tempo prima che come team saremo pronti a condividere più informazioni, quindi per favore abbiate pazienza insieme a noi.”

Prologue non sarà la modalità storia di PUBG che è attualmente in fase di sviluppo nel team di PUBG Corp. che ha recentemente assunto come guida l’ex capo di Sledgehammer Glen Schofield. Nonostante tutto questo, il nuovo progetto di Greene sarà un qualcosa di completamente nuovo e slegato dal battle royal di successo. Cosa vi aspettate da questo Prologue? Diteci la vostra.