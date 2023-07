Nei giorni scorsi sul portale giapponese Yahoo Auctions sono comparsi diversi prototipi di PS5 all’asta, con prezzi che hanno toccato anche i 5.500 dollari. Le aste sono durate solamente 24 ore e le rispettive pagine risultano attualmente irraggiungibili, probabilmente per evitare problemi con il team di legali di Sony.

I prototipi in questione con tutta probabilità sono stati inviati prima dell’uscita delle console agli sviluppatori, così che potessero farsi un’idea delle capacità della console; dalle immagini vediamo che un’unità è identificata come “prototype 1” e l’altra come “prototype 2”, ma non sappiamo quali siano effettivamente le differenze.

Credit: Yahoo Auctions

L’aspetto è lo stesso dei devkit emersi in precedenza, ma sembra che qui si tratti di versioni ancora precedenti, probabilmente con un software ancora più acerbo e hardware non ancora definitivo. I prototipi sono molto diversi dalla versione di PS5 che è arrivata sul mercato e, estetica a parte, offrono anche molta più connettività: come vediamo dalle immagini ad esempio ci sono due porte Ethernet, oltre a un gran numero di porte USB.

Credit: Yahoo Auctions

Questi prototipi non possono essere usati, dal momento che, a differenza di quanto accadeva in passato, hanno bisogno di una licenza fornita da Sony per poter essere attivati. Chi li acquista lo fa quindi unicamente per collezionismo.