La Steam Next Fest è cominciata e, fino al 26 giugno, ci saranno centinaia di demo gratuite per PC, che vi permetteranno di provare tanti giochi in uscita nei prossimi mesi. Alla pagina Steam dedicata potete trovare l’elenco completo dei titoli disponibili, ma qui potete trovare quelli più interessanti che non dovreste lasciarvi scappare.

Jusant

Il primo titolo è Jusant, sviluppato dal team DON’T NOD. Si tratta di un gioco che mescola elementi d’azione e rompicapo, dove dovremo scalare una torre immensa con un passato tutto da scoprire, attraversare diversi biomi e imparare a usare e gestire tutti gli strumenti di arrampicata. Per il momento il gioco non ha una data d’uscita ufficiale, ma nulla vieta di provarlo.

Cart Life

Cart Life è in arrivo in questo 2023 ed è un “life simulator” che ha come protagonisti tre venditori di strada che vivono in una piccola città degli Stati Uniti. La storia ci porterà ad accompagnarli nella vendita di giornali, caffè e bagel, costruendo i loro negozi, gestendo il budget e servendo i clienti.

Il gioco non è in realtà una novità assoluta: i più appassionati e attenti di voi ricorderanno che era stato rilasciato già nel 2010, salvo sparire da Steam nel 2014; lo sviluppatore ritiene che la nuova versione sia la prima davvero completa, che si differenzia dalla precedente per nuovi contenuti e meccaniche di gioco diverse.

Ghost Trick: Detective fantasma

Un’altra remaster degna di nota è Ghost Trick: Detective fantasma, che arriverà sul mercato il prossimo 30 giugno e ci permetterà di tornare a vestire i panni di un fantasma che deve manipolare gli oggetti e invertire lo scorrere del tempo per risolvere il suo stesso omicidio. Il titolo Capcom arriva per la prima volta su PC con una grafica e un audio migliorati, inoltre se acquisterete il gioco dopo averlo provato, manterrete i progressi fatti nella demo.

Shadow Gambit: The Cursed Crew

Shadow Gambit: The Cursed Crew è un gioco strategico, basato su turni, con una forte componente stealth. A bordo di una nave fantasma con una ciurma di pirati maledetti dovremo sfidare l’esercito dell’Inquisizione, con l’obiettivo di rubare il tesoro del Capitano Mordechai. Anche in questo caso i progressi della demo verranno mantenuti se si acquista il gioco, inoltre Shadow Gambit: The Cursed Crew è disponibile anche su Steam Deck.

Rise of the Triad: Ludicrous edition

Rise of the Triad: Ludicrous edition arriverà il 31 luglio e ci riporterà indietro di quasi 30 anni, permettendoci di rigiocare a un cult degli anni ’90. Il gioco è infatti la versione rimasterizzata dell’originale FPS, con supporto alla risoluzione 4K e nessun limite di framerate, ma non mancano un nuovo episodio, un editor di livelli, multiplayer cross-platform, nuove musiche, supporto ai controller e tante altre novità. Nella demo sarà possibile provare un livello per ognuno dei quattro episodi.

The Invincible

The Invincible uscirà nel 2023 e si basa sull’omonima avventura hard sci-fi di Sanislaw Lem. Il gioco permetterà di scoprire Regis III nei panni della scienziata Yasna e metterà a disposizione strumenti atompunk per affrontare minacce impreviste, in una storia filosofica dettata dalla scienza.