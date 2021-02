PS Now: annunciati i nuovi titoli di febbraio 2021

Oggi è il primo martedì del mese, ovvero il giorno in cui gli abbonati a PS Now, il noto servizio in abbonamento di PlayStation, riceveranno nuovi titoli da poter spolpare. In particolare, questo mese sarà davvero ricco per gli utenti, con delle aggiunte davvero golose. Vi ricordiamo, inoltre, che se non disponibili adesso, i giochi verranno distribuiti durante il corso della giornata odierna. Ma adesso esaminiamo le aggiunte di questo ricco febbraio 2021!

Partiamo da Detroit: Become Human, titolo di Quantic Dream (Heavy Rain, Fahrenheit) parecchio apprezzato sia dal pubblico che dalla critica. Ambientata nel 2038, questa avventura grafica vi farà vivere un turbinio d’emozioni nei panni di tre androidi: Connor, Kara e Markus. Le tematiche e i bivi narrativi sono la ciliegina sulla torta della produzione pubblicata da SIE: dal concetto dei “devianti” fino a delle scelte con causa/effetto impattanti sulla narrazione, Detroit: Become Human è un titolo imperdibile per tutti i fan del genere.

Little Nightmares (vi invitiamo a recuperare la nostra anteprima di Little Nightmares 2) è sicuramente un’aggiunta più che gradita. Il platform con elementi da survival horror sviluppato dalla software house svedese Tarsier Studios e pubblicato da Bandai Namco, vi farà impersonare Six, una bambina di nove anni che dovrà sopravvivere nell’inquietante nave-resort ‘Le Fauci’. Il fiore all’occhiello di Little Nightmares sono i vari enigmi e segreti, oltre che al senso di angoscia che vi accompagnerà lungo il viaggio.

Oltre ai due titoli sipracitati, verranno aggiunti anche Darksiders Genesis, Call of Duty Black Ops III e WWE 2K Battlegrounds. Ma, come ben sappiamo, dovremo dire addio anche a due titoli: a lasciare la libreria del servizio saranno Dead Cells e Hitman 2. In sintesi, oggi gli abbonati a PS Now riceveranno ben cinque prodotti di tutto rispetto. Siete soddisfatti del ricco aggiornamento del servizio targato Sony? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti!