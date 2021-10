PS Now: arriva The Last of Us 2 insieme a una marea di altri giochi

Dopo i titoli in arrivo a partire da domani su PlayStation Plus, anche l’altro servizio online di Sony, ovvero PS Now, si appresta a ricevere una nuova ondata di giochi. A ottobre gli abbonati al Now saranno in grado di giocare a una serie di grandi giochi ed esclusive Sony sia sulle console PlayStation che su PC in streaming grazie all’app dedicata.

Uno dei titoli più importanti in arrivo su PS Now ad ottobre 2021 è senza dubbio The Last of Us Parte 2. La grande opera recente di Naughty Dog potrà essere goduta anche dagli abbonati al servizio che non si erano ancora avvicinati ad uno dei videogiochi più premiati di sempre.

Non ci si ferma qui però, dato che ottobre sarà un mese pieno di novità su PlayStation Now. Al secondo The Last of Us, infatti, si aggiungeranno anche i seguenti titoli: Fallout 76, Amnesia Collection, Desperados 3, Final Fantasy VIII Remastered, Victor Vran Overkill Edition e Yet Another Zombie Defense HD.

Embark on a relentless search for revenge when The Last of Us Part II joins PlayStation Now this month. October’s full line-up: https://t.co/SjYGdeBPm3 pic.twitter.com/4CAJRfYZ71 — PlayStation (@PlayStation) October 4, 2021

Tutti i giochi di ottobre 2021 saranno disponibili sul servizio PS Now a partire da domani 5 ottobre.