PS Now: un bug blocca i giochi comprati su PS4

Uno store digitale è certamente un macchinario complesso. Ciò che agli occhi degli utenti è solo un insieme di pagine sulle quali clickare, è probabilmente un inferno di licenze e sotto-livelli, nei quali servizi, acquisti e accessi limitati si mescolano. Questo non significa che sia accettabile che il negozio dia problemi ai consumatori: purtroppo è proprio quello che sta accadendo con il PlayStation Store e il PS Now per PS4.

La questione è alquanto complicata, ma ecco cosa sta accadendo da qualche tempo: un bug sta rendendo impossibile accedere ai propri acquisti digitali. In pratica, quando ci si sottoscrive al PS Now, si ottiene la possibilità di fare un download del gioco PlayStation 4 sopra la propria console. Detto in altri termini, si ottiene una licenza con una scadenza temporale, sia essa la fine della propria sottoscrizione o la data nella quale il gioco viene eliminato dal servizio (ad esempio, God of War è disponibile fino al 2 gennaio). Se però nel frattempo si acquista regolarmente tale gioco, si perderà comunque l’accesso nella stessa data della conclusione della licenza del PS Now.

PlayStation Now

Quello indicato qui sopra, inoltre, è solo un tipo di problema legato a PS Now, al PS Store e a PS4. Ci sono anche altre situazione come ad esempio il caso di Steep: il gioco di Ubisoft è stato dato come titolo gratuito del PS Plus a gennaio, ma prima ancora era stato reso disponibile sul PS Now. Chiunque abbia scaricato il titolo su PS Now, però, non può reclamare la versione PS Plus, anche se le due hanno date di scadenza della licenza differenti.

A tutto questo si mescolano anche servizi esterni come EA Access che aggiungono un ulteriore strato alla questione licenze. Pare inoltre che queste problematiche proseguano da tempo; la domanda quindi è: quando Sony riuscirà a risolvere la questione? Perdere accesso alle proprie licenze PS4 non è affatto piacevole, per usare un eufemismo. Diteci, voi cosa ne pensate?