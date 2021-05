PS Now: ecco i giochi di giugno 2021, c’è anche The Witcher 3

Nuovo mese e questo significa nuovi giochi in arrivo nel servizio in abbonamento PS Now di Sony. Il mese di maggio ci ha regalato dei titoli davvero interessanti. Partiamo con Street of Rage 4, quarto capitolo di una delle saghe videoludiche più iconiche di sempre. Il classico del beat’em up torna in grande stile con un capitolo inedito che ha saputo inebriare gli appassionati di un retro-gusto vintage che si mescola perfettamente alla modernità del videogioco, particolarmente apprezzato dai fan di vecchia data. Abbiamo visto inoltre l’ottimo Nioh, souls-like, sviluppato da Team Ninja ed infine Jump Force, un titolo di combattimento con protagonista i personaggi anime e manga più amati di sempre.

La line up di giugno di PS Now include una delle avventure open world più amate della scorsa generazione, le celebrazioni per il 30esimo anniversario di una delle icone più importanti della storia del medium videoludico, un gioco di combattimento davvero interessante e molto altro ancora, ma andiamo per punti.

Innanzitutto gli abbonati al PS Now durante il mese di giugno potranno giocare a The Witcher 3, action RPG del 2015 sviluppato da CD Projekt RED pluripremiato e vincitore del Game of the Year. Passiamo poi a Sonic che per festeggiare il suo 30esimo compleanno ha deciso di regalare tre iconici titoli con protagonista il porcospino blu più amato di sempre: Team Sonic Racing, Sonic Mania e Sonic Forces.

https://twitter.com/PlayStation/status/1399380449408004099

Il terzo gioco gratuito in arrivo a giugno è Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, già disponibile per tutti gli abbonati al servizio Plus di Sony. Infine troviamo Slay the Spire, videogioco roguelike sviluppato dallo studio americano MegaCrit, e Car Mechanic Simulator, un curioso simulatore che raffigura il lavoro di un meccanico automobilistico. Siete soddisfatti di questa line up? Fateci sapere la vostra con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire ulteriori dettagli e novità in ambito videoludico.