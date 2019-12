PS Now: svelati i giochi in arrivo a dicembre 2019

Il game streaming è il futuro, secondo molti: per ora non possiamo esserne certi, ma possiamo affermare che, in parte, è già il nostro presente. Uno dei servizi in circolazione da più tempo e PS Now di Sony PlayStation; solo di recente, però, la società giapponese lo ha rilanciato con un taglio di prezzo e l’aggiunta di nuovi giochi di qualità.

L’obbiettivo di Sony, infatti, è di introdurre in modo regolare nuovi giochi così da rendere PS Now sempre più interessante e appetibile per i giocatori. Ora, Sony ha annunciato quali sono i giochi disponibili a partire dal oggi, 3 dicembre 2019:

PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG)

Wolfenstein The Old Blood

F1 2019

PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) sarà disponibile fino al 3 marzo 2020. Inoltre, il PS Blog ci ricorda che God of War, Grand Theft Auto 5, Uncharted 4 e Infamous Second Son saranno disponibili per ancora un mese, precisamente fino al 2 gennaio 2020. Se ancora non avete avuto modo di giocarli, non perdete questa occasione.

Vi ricordiamo che PS Now è accessibile sia su PC che su PlayStation 4: in quest’ultimo caso, però, è possibile anche eseguire il download del gioco e non solo giocarlo in streaming (solo se si tratta di un gioco PS4, chiaramente). In streaming la risoluzione massima è 720p, mentre in caso di download si può godere della qualità massima possibile, sopratutto nel caso si possegga PlayStation 4 Pro.

Se ancora non avete provato il servizio, Sony vi ricorda che potete accedere a una prova gratis da sette giochi, sia su PlayStation 4 che su PC. In totale, il servizio include più di 700 giochi: diteci, cosa ne pensate delle proposte di Sony?