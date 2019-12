PS Now: ecco i nuovi giochi di gennaio 2020, Horizon Zero Dawn è incluso

Siamo ormai nell’era dei servizi e, ancora più precisamente, ci avviciniamo a quella del game streaming. Per quanto non siano ancora così importanti da dominare sopra le classiche console, tutte le grandi società stanno puntando in tale direzione. Sony, per esempio, ha da alcuni mesi rilanciato PS Now con un taglio di prezzo e l’introduzione di nuovi giochi di alto livello. Ora, tramite le pagine del PS Blog, sono stati annunciati i nuovi giochi del PS Now per gennaio 2020, disponibili dal 2 gennaio.

Il primo gioco che ci viene presentato è Horizon Zero Dawn, l’apprezzatissimo titolo d’azione open world di Guerrilla Games che ci trasporta in un futuro dove esseri meccanici e umani convivono. Questi ultimi sono radunati in tribù, dopo una regressione culturale e tecnologica, e vivono in pace con i “nuovi vicini”. Le macchine vengono però corrotte da una forza ignota e Aloy parte per scoprire cosa sta accadendo. Disponibile fino al 7 aprile 2020.

Passiamo poi a un’altra esclusiva PS4: Uncharted L’eredità perduta. Si tratta di una sorta di seguito/spin-off al femminile di Uncharted 4 nel quale interpretiamo l’ex-ladra Chloe Frazer insieme a una nuova alleata: Nadine, precedentemente antagonista di Nathan. Il gioco include anche il multiplayer di Uncharted 4 e le modalità Sopravvivenza. Disponibile fino al 7 aprile 2020. Infine, viene introdotto anche Overcooked 2, il folle simulatore di arte culinaria che punta tutto sulla cooperativa fino a quattro giocatori (è però possibile controllare due cuochi anche in solitaria).

Questi sono solo i primi giochi che saranno introdotti a gennaio e, secondo quanto riportato, possiamo aspettarci “nuove informazioni” al più presto. Vi ricordiamo che PS Now include più di 700 giochi partendo da classici PS2, passando per PS3 e, ovviamente, arrivando a giochi PS4. PS Now è disponibile sia su console (sia download che streaming) che su PC (solo streaming). Cosa ne pensate di questa aggiunte?