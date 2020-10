PS Now: i giochi gratis di ottobre 2020 includono anche Days Gone!

Come ogni mese, Sony Interactive Entertainment ci indica i nuovi giochi gratis PS4 che saranno aggiunti all’abbonamento PS Now. Il servizio di streaming, disponibile sia su PlayStation 4 che su PC, ci permetterà di giocare a ben sei nuovi giochi, tra i quali è compresa anche l’esclusiva Days Gone di Bend Studio. Ecco i giochi gratis PS4 di ottobre 2020.

PS Now | Giochi gratis Ottobre 2020

Vediamo prima di tutto quali sono tutti giochi gratis PS4 di ottobre 2020 aggiunti al PS Now:

Days Gone

MediEvil

Friday the 13th: The Game

Trine 4 The Nightmare Prince

Battle Princess Madelyn

Steel Rats

Days Gone: Deacon

Days Gone sarà disponibile, al pari di tutte le altre esclusive first party di Sony, per un tempo limitato: precisamente, il gioco survival zombie di Bend Studio rimarrà parte di PS Now fino al 4 gennaio 2021.

Gli altri giochi, invece, sembrano non avere una “data di scadenza”, come la maggior parte di quelli inseriti nel corso dei mesi da Sony. MediEvil è il remake del classico PlayStation: il suo ingresso nell’abbonamento è un’ottima occasione per riscoprire un gioco storico. Si aggiungono anche vari titoli di terze parti, meno famosi ma non per questo meno interessanti.

Fiday the 13th The Game è un titolo molto apprezzato dai fan del genere (e dagli streamer), quindi siamo certi che molti lo proveranno, ma non dovreste ignorare Trine 4 The Nightmare Prince, che ha fatto ritornare in campo una saga che sembrava abbandonata. Come vi abbiamo detto nella nostra recensione, si tratta di un titolo interessante e divertente da giocare.

Questi giochi sono stati indicati dal PlayStation Blog giapponese, quindi potrebbero esserci differenze rispetto a quelli occidentali. Aggiorneremo la notizia dopo la conferma definitiva della divisione europea di PlayStation.

I giochi PS Now in uscita

Quest’oggi, però, sono in uscita da PS Now due giochi di alto livello: parliamo di Just Cause 4 e Watch Dogs 2, ovvero due action open world. Speriamo che abbiate avuto modo di giocarli a sufficienza prima della loro rimozione.

Diteci, cosa ne pensate delle novità di questo mese?