PS Now: Marvel’s Spider-Man sarà il prossimo gioco in arrivo nel catalogo?

PS Now, il servizio streaming di Sony, secondo alcuni leak nel mese di aprile potrebbe accogliere nel suo catalogo Marvel’s Spider-Man, il titolo sviluppato da Insomniac Games. Insieme all’amichevole Spider-Man di quartiere sembra che nel catalogo di PlayStation Now arriveranno altri due titoli d’eccezione, stando ad alcune segnalazione poche ore fa.

In attesa di saperne qualcosa in più da parte di Sony, sul sito di ResetERA è stato condiviso un banner pubblicitario francese riportante i tre nuovi giochi di aprile. Attenendoci a quanto dichiarato, sembra che oltre a Marvel’s Spider-Man nel PS Now arriverebbero anche Just Cause 4 e Golf Club 2019. Questi tre giochi sarebbero stati riportati senza delle date precise, dato che l’annuncio pubblicitario promuoveva l’acquisto dell’abbonamento a soli 24,99 euro per l’iscrizione dei tre mesi.

Ovviamente si tratta solo di rumor e non di informazioni ufficiali. Leggendo nelle scritte in piccolo poste in basso al banner, sono riportate le date di scadenza di due giochi in questione. Marvel’s Spider-Man è segnato che sarà disponibile per tre mesi fino al 7 luglio 2020, mentre Just Cause 4 fino al 6 di ottobre. Considerando le date in citate, i due giochi dovrebbero essere messi nel PlayStation Now in questi giorni in modo da far combaciare le date di scadenza.

Sicuramente, tra i titoli citati il più interessante e Marvel’s Spider-Man nel catalogo del PS Now, dato che l’esclusiva di Sony ha riscontrato un particolare successo venendo acclamato dalla community ludica. Per ora non possiamo che invitarvi a prendere con le pinze tale rumor, in attesa che Sony rilasci un comunicato ufficiale sull’argomento. Continuate a seguirci sul nostro sito per tutte le novità.