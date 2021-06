PS Now: svelati i giochi più giocati in primavera

PlayStation Now, amichevolmente conosciuto come PS Now, è il famoso servizio in abbonamento proposto da Sony nel quale è possibile provare una serie di titoli aggiornati mese dopo mese. Il catalogo dei giochi cresce a dismisura col passare del tempo e quindi vi consigliamo di sfruttarlo appieno sulle vostre PS4 e PS5. proprio in questi minuti Sony ha deciso di rivelare a tutti gli appassionati i titoli più giocati di questa primavera, andiamo a vederli assieme.

PlayStation Now

L’estate ormai è arrivata ufficialmente, il caldo è palpabile ed uscire nelle ore più critiche. Per questo vi consigliamo di rilassarvi comodamente a casa sfruttando il corposo catalogo di PS Now, aggiornato con titoli incredibili come The Witcher 3 ad esempio. In ogni caso, le opere più giocate sono: Marvel’s Avengers (disponibile fino al 5 luglio), Horizon Zero Dawn, Call of Duty: Black Ops III (disponibilità terminata lo scorso 29 aprile), F1 2020 (non disponibile in Giappone) e WWE 2K19.

Per quanto riguarda invece i titoli più giocati su PC via streaming abbiamo: Bloodborne, Horizon Zero Dawn, The Last of Us, Marvel’s Avengers e Detroit: Become Human. Se volete dare una occhiata a tutta la libreria, vi lasciamo il link che vi porterà al sito ufficiale. Il servizio ovviamente si distacca completamente dal PS Plus, ma propone una carrellata di opere di tutti i tipi giocabili sulle vostre PS4 o PS5.

