PS Now: tra i nuovi giochi di luglio ci sarà anche un importante esclusiva?

Dopo l’annuncio ufficiale dei giochi in arrivo nel mese di luglio 2021 nel servizio PlayStation Plus, gli appassionati della compagnia giapponese attendono ora di conoscere quelle che saranno le prossime aggiunte dentro PS Now. Il servizio di cloud gaming di PlayStation ci sta regalando ultimamente una serie di produzioni davvero molto interessanti, ma soprattutto grandi titoli parecchio recenti che fanno molta gola ai videogiocatori con in casa una console Sony o abbonatial servizio da PC.

Sebbene manchi ancora l’ufficialità sui nuovi giochi in arrivo su PS Now, in un post di Reddit è apparsa un’immagine che sembrerebbe anticiparne l’annuncio. Difficile dire con certezza se saranno davvero questi i titoli che entreranno a far parte del servizio nel mese di luglio, ma nel frattempo in molti ci stanno sperando a causa di alcuni titoli davvero parecchio interessanti. Su tutti sembra in arrivo Nioh 2, l’action con alcune influenze soulslike targato Team Ninja.

A questo titolo si andrebbero ad aggiungere altri grandi titoli come Red Dead Redempion 2, Judgement e l’esclusiva PS4 God of War. Un’ottima scorpacciata di titoli se il tutto dovesse venire confermato, ma il post di Reddit svela ancora qualche altro nome che farà sicuramente piacere agli abbonati al PS Now. Tra questi troviamo i coloratissimi e simpaticissimi Team Sonic Racing e il party game Moving Out.

Sebbene il post sembri essere autentico, al momento non abbiamo ancora ricevuto alcun annuncio ufficiale; pertanto vi invitiamo a prendere il tutto con attenzione e di attendere che arrivi la conferma da parte di Sony. Certo che, se i giochi di luglio per il PS Now saranno questi gli abbonati avranno di che divertirsi per parecchio tempo.