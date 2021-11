PS Now: un Final Fantasy iconico tra i giochi gratis di novembre

Dopo l’annuncio dei giochi in arrivo a novembre su Xbox Game Pass, in queste ore Sony ha svelato anche quelli che saranno i titoli disponibili su PS Now. Il servizio PlayStation ci ha sempre regalato grandi titoli, e anche questo mese gli abbonati potranno godere di ben quattro giochi di altissimo livello.

Partiamo con Mafia Definitive Edition, un titolo abbastanza recente che ha saputo riportare in vita il primo iconico capitolo della serie gangster open world Mafia. Si tratta di un vero e proprio remake che resta fedele all’opera originale nonostante le tantissime migliorie grafiche e una serie di filmati aggiuntivi.

A novembre gli abbonati a PS Now, inoltre, potranno godere di un gioco storico come Final Fantasy IX, uno dei JRPG che non solo ha definito la storia del genere ma anche di tutto il videogioco. Da sottolineare anche la presenza di Celeste, uno dei platform 2D più amati degli ultimi anni e che sarà capace di mettervi alla prova in più d un’occasione.

Revealing PlayStation Now’s November lineup. Play Mafia: Definitive Edition, Celeste, Final Fantasy IX, and Totally Reliable Delivery Service starting tomorrow: https://t.co/M5S5BhADqE pic.twitter.com/92reQNbbjY — PlayStation (@PlayStation) November 1, 2021

Chiudiamo con Totally Reliable Delivery Service, un titolo coloratissimo e dall’idea folle che vi metterà alla prova nel portare a termine delle consegne a dir poco fuori dal comune.