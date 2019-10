PS Now e Xbox Game Pass stanno usando lo stesso slogan?

PS Now si è riproposto, nella giornata di ieri, con un nuovo prezzo, nuovi giochi e...un vecchio slogan? Pare che Sony abbia preso ispirazione da Microsoft.

Come certamente saprete, Sony ha rilanciato il proprio servizio di game streaming, PS Now, proprio ieri, offrendo nuovi prezzi e inserendo nel catalogo nuovi giochi di alto livello (tutti i dettagli nel nostro articolo dedicato). Tra le novità, è inclusa anche una nuova immagine promozionale; nulla di strano, potreste pensare, senonché lo slogan proposto è identico a quello usato da Xbox Game Pass.

Come potete vedere anche nel tweet qui sotto, entrambe i servizi utilizzano la frase “Discover your next favorite game”, ovvero “scopri il tuo prossimo gioco preferito”. Si tratta di una frase abbastanza generica e riteniamo improbabile che si sia trattato di un plagio; molto più probabilmente il reparto marketing non si è reso conto che la frase era “già stata presa”. Probabilmente a livello legale non vi è alcun problema, ma non di meno è strano vedere due servizi concorrenti che sfruttano le stesse parole.

Discover your next favorite game. pic.twitter.com/mTS6UwY5b1 — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 2, 2019

Chissà se Sony commenterà in qualche modo la questione, cambiando slogan, oppure se deciderà di proseguire con questa frase specifica. In ogni caso, la qualità dei due servizi non viene in alcun modo influenzata da qualche parola su un’immagine promozionale.

Diteci, avete avuto modo di provare sia PS Now che Xbox Game Pass? Avete delle preferenze? Il cambio di prezzo ha reso PS Now più interessante?