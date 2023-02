Se avete una console PlayStation molto probabilmente sapete dell’esistenza dell’abbonamento PS Plus, che vi permette di giocare online e ottenere diversi giochi gratis. Un qualcosa, insomma, di indispensabile, che è ora fortunatamente possibile avere in forte sconto.

Ma come è possibile risparmiare sull’abbonamento? In modo estremamente semplice e, soprattutto, con un metodo che può essere utilizzato non solo su qualsiasi tipologia e lunghezza di abbonamento PS Plus, ma anche qualsiasi altro prodotto in vendita PlayStation Store. Vi basterà infatti acquistare una card per PSN in super sconto e con il codice ricevuto ricaricare il vostro account PlayStation, per poi acquistare cosi un abbonamento a PS Plus con fino a quasi il 15% di sconto. Non male, vero?

Da oggi fino al 4 marzo potrete riscattare con l’abbonamento PS Plus Essentials i seguenti giochi: Evil Dead: The Game per PS5 e PS4, OlliOlliWorld per PS5 e PS4, Destiny 2: Oltre la Luce per PS5 e PS4 e, infine, Mafia: Definitive Edition per PS4 e PS5 tramite retrocompatibilità. Dal 4 marzo i giochi cambieranno, ma se riuscirete a riscattarli prima potrete comunque giocarci fino a quando avrete un abbonamento attivo.

A partire da tale data potrete invece riscattare per PS5 e PS4 Battlefield 2042 e per PS4, con PS5 tramite retrocompatibilità, Code Vein e Minecraft Dungeons. Tre titoloni, insomma, perfetti per ogni palato, che potete assicurarvi ora abbondandovi a PlayStation Plus con quasi il 15% di sconto!

Oltre alla possibilità di abbonarsi a PS Plus con quasi il 15% di sconto esistono anche molte altre offerte in circolazione. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Seguendo comodamente il link qui sotto, invece, potete trovare gift card per il PSN a prezzo di saldo e darvi così alla pazza gioia.

