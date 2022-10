Ci siamo: qualche istante fa Sony e PlayStation hanno annunciato la nuova line up di titoli gratuiti in arrivo nel mese di novembre 2022 per gli abbonati a PS Plus. Il servizio in abbonamento si è sempre distinto per la grande varietà di esperienze proposte mensilmente, ma gli abbonati possono sempre contare anche su tutta una serie sconti che rendono le esperienze più recenti ancora più golose. In questo momento, però, ci concentriamo sullo svelarvi quelli che saranno i giochi gratis riscattabili dal prossimo 2 Novembre.

Partiamo con il pezzo grosso del mese, ovvero Nioh 2. Il titolo sviluppato da Team Ninja riprende il gameplay e le ambientazioni feudali giapponesi del primo capitolo, aggiungendo al vecchio canovaccio una serie di novità degne di nota. Il fulcro dell’esperienza, ancora una volta, è il gameplay action che riprende qua e là alcuni elementi portati alla ribalta dai soulslike di From Software. Il tutto è saggiamente amalgamato al DNA da action puro di Team Ninja.

Il secondo gioco che raggiungerà il servizio PS Plus (a cui vi potete abbonare anche tramite Amazon) è LEGO Harry Potter Collection, il pacchetto videoludico che comprende tutte le esperienze ambientate nel mondo magico in salsa LEGO. Questo titolo riprende lo stile folle e sregolato dei giochi con protagonisti i mattoncini colorati, e vi permetterà di rivivere la saga cinematografica di Harry Potter da una nuova prospettiva tutta da ridere.

Il mese di novembre 2022 del PS Plus si conclude con un’esperienza definibile più indie come Heavenly Bodies. Il gioco sviluppato da 2pt Interactive vi metterà nei panni di un astronauta disperso nello spazio che dovrà portare a termine una serie di compiti. Tutto il gioco è basato su un sistema di fisica che vi metterà in situazioni precarie e delle volte alquanto divertenti. Vi ricordiamo, infine, che tutti e tre questi titoli saranno riscattabili per tutti gli abbonati al PlayStation Plus a partire da mercoledì 2 novembre 2022.