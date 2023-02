Nel corso dello State of Play in diretta questa sera, Sony ha alzato il velo anche dai nuovi giochi PS Plus in dirittura d’arrivo per tutti gli abbonati al servizio. L’annuncio è stato diramato proprio durante la trasmissione, che ci ha dato modo di scoprire quali saranno i giochi scaricabili gratuitamente a partire dal 4 marzo 2023.

Per il prossimo mese, saranno 3 i titoli disponibili gratuitamente. Tutti i giochi sono compatibili con PS5, ma solamente uno di essi sarà regalato in due versioni (current gen e old gen). Stiamo parlando di Battlefield 2042, lo shooter di DICE ed Electronic Arts, che ha debuttato nel 2021 e che dopo un lungo periodo di critiche sembra essersi ripreso quasi completamente. Si tratta di un ottimo modo dunque per poter provare con mano i miglioramenti che il team di sviluppo ha apportato e magari prepararsi anche per le prossime stagioni in dirittura d’arrivo, che aggiungeranno nuovi contenuti.

A completare il mese di marzo 2023 ci sono altri due giochi. Il primo è Minecraft Dungeons, spin-off del sandbox di casa Mojang (e di cui arriverà anche un altro gioco ad aprile 2023, ma completamente diverso). Il secondo invece è Code Vein, gioco dalle tinte souls pubblicato oramai nel lontano 2018 ma che ancora oggi continua ad avere un nutrito gruppo di appassionati, che ne vorrebbero probabilmente un sequel. Potete dare uno sguardo all’immagine riepilogativa subito qui in basso.

PS Plus March free games includes Battlefield 2042, Minecraft Dungeons, and Code Vein! pic.twitter.com/WziHb6dKDL — PS5 – PlayStation 5 News (@PS5Console) February 23, 2023

Oltre ai titoli PS Plus, Sony ha anche svelato i nuovi giochi in arrivo sui cataloghi Extra e Premium. Tra questi troviamo Tchia, che sarà disponibile fin dal day one, Ghostwire: Tokyo, Rainbow Six Extraction, Immortal: Fenyx Rising e Uncharted 4 in versione completa, che include la sua espansione. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

Prima di salutarvi, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube.