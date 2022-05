Con il nuovo PS Plus, Sony lancerà anche delle Trial di alcuni giochi. Le versioni demo sono state uno degli aspetti più “sottovalutati” del nuovo servizio del colosso nipponico, ma ora grazie a un lungo post sul Blog PlayStation abbiamo ottenuto nuove informazioni in merito, decisamente più rassicuranti per tanti motivi.

Le Trial dei giochi PS Plus dureranno all’incirca due ore e fortunatamente Sony ha pensato un po’ a tutto. Oltre ad avere più partnership possibili per quanto riguarda il lancio di queste trial, il colosso nipponico ha deciso di abilitare il trasferimento dei progressi e dei Trofei. Questo significa che chiunque proverà una demo e sbloccherà dei Trofei non li perderà. Così come i progressi ovviamente: tutti i salvataggi saranno conservati sul cloud.

Si tratta di un’ottima notizia: tanti giocatori infatti potevano trovarsi nella circostanza di acquistare un gioco dopo la prova e dover ricominciare da capo, oppure perdere completamente tutti i trofei guadagnati, il che risulterebbe decisamente frustrante. Fortunatamente il nuovo PS Plus eviterà di ritrovarsi in questa situazione. “Si tratta di un ottimo modo per decidere se acquistare i giochi. E tutti i Trofei e i salvataggi che sbloccherete nel periodo di prova saranno vostri per sempre”, si legge nel comunicato stampa di Sony lanciato sul PlayStation Blog e che potete leggere a questo indirizzo.

Un altro dettaglio riguardante le trial del nuovo PS Plus è il tempo di gioco. I 120 minuti di gameplay sono conteggiati solamente durante la prova. Questo significa che non si è obbligati a giocarci subito dopo il download. Infine, alcune delle versioni di prova sono già state annunciate: quando il nuovo servizio sarà disponibile i giocatori potranno mettere le mani sulle Trial di WWE 2K22, Cyberpunk 2077 e Horizon Forbidden West. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.