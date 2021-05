PS Plus: bonus a sorpresa per gli abbonati, ecco di cosa si tratta

Il PS Plus, il servizio in abbonamento di Sony dedicato ai suoi utenti, ha sempre offerto svariati giochi e bonus aggiuntivi. Abbiamo visto come il mese di maggio abbia reso gratuito anche un titolo tripla A, stiamo parlando dell’ottimo Battlefield V, che vi consigliamo vivamente di provare se siete amanti degli FPS. A volte però completamente a sorpresa l’azienda nipponica decide di regalare anche DLC minori, come in questo caso.

Da oggi quindi, per tutti gli abbonati al servizio PS Plus, è possibile scaricare gratuitamente Apex Legends: PlayStation Plus Play Pack, un pacchetto speciale inedito per i giocatori PS4 e PS5. Il bonus comprende i seguenti elementi aggiuntivi per il battle royale di Electronic Arts:

2 skin leggenda (Bloodhound e Rampart)

2 skin arma (SMG Volt e Hemlok)

2 banner (Bloodhound e Rampart)

Se siete appassionati di Apex Legends vi invitiamo a recuperarlo il prima possibile. Non vogliamo certamente mettervi fretta, ma rimane comunque l’ipotesi remota che si tratti di un “errore”, un po’ come quello avvenuto con Valkyria Revolution, rimosso poche ore dopo l’annuncio. Insomma, per ora, questo è l’ennesimo contenuto aggiuntivo che si unisce alle decine offerte da Sony ai suoi abbonati. Ricordiamo di aver fatto la stessa cosa anche con un altro battle royale, vale a dire Call of Duty Warzone ancora oggi scaricabile dal menù in game che offre altrettanti contenuti aggiuntivi per il titolo.

Apex Legends nell’ultimo periodo sembra essere tornato alla ribalta, con migliaia e migliaia di giocatori che sono tornati a giocare grazie ai corposi aggiornamenti effettuati da da Respawn Entertainment. Attualmente il titolo ha festeggiato un traguardo enorme dando il benvenuto alla Stagione 9 valutata in positivo anche dagli streamer nazionali ed internazionali. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che il gioco è disponibile per tutte le piattaforme gratuitamente.