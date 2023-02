Lanciata a settembre 2020 per spingere gli utenti ad acquistare PS5, la PS Plus Collection si prepara a dare l’addio. L’annuncio è arrivato a margine dell’annuncio dei nuovi giochi riservarti agli utenti PlayStation Plus (che potete recuperare a questo indirizzo), ma fortunatamente lo stop non sarà immediato: ci sarà dunque ancora un po’ di tempo prima di poterla salutare per sempre.

Come abbiamo detto poco sopra, la PS Plus Collection è una collezione di 19 giochi (10 first party e 9 third party) che tutti gli abbonati al PlayStation Plus possono scaricare liberamente. Si tratta di una collection che però è disponibile solamente su PS5 e include grandi giochi come per Days Gone, il primo God of War, Ratchet & Clank e molti altri. A distanza di quasi tre anni, Sony si prepara a darne lo stop.

Quando non sarà più possibile scaricare i giochi nella collection? Molto semplicemente dal 9 maggio 2023. Non preoccupatevi però: chiunque avesse già riscattato la PS Plus Collection o anche solo un gioco potrà accederci nuovamente, a patto ovviamente di essere ancora abbonato al servizio. Se proprio non riuscite a farne a meno e siete abbonati al PlayStation Plus (potete farlo sfruttando le carte prepagate su Amazon), allora il nostro consiglio è quello di scaricarvi all’instante (o almeno riscattare) tutti i vari i giochi, in maniera tale da tenerli all’interno della vostra libreria e giocarli quando volete.

Lanciata a settembre 2020, la PS Plus Collection di PS5 includeva in realtà 20 titoli. Inizialmente, infatti, Sony aveva lanciato la collezione con 10 giochi first party e 10 giochi prodotti da terze parti. Purtroppo la collection è diventata orfana di Persona 5, che venne rimosso a maggio del 2022, senza che il colosso nipponico rinnovasse l’accordo con Atlus. Se non avete fatto in tempo a scaricarlo, poco male: potete recuperarlo su Amazon in versione Royal, che include anche l’adattamento nella nostra lingua.

Video recensioni, anteprime e speciali vi aspettano sul nostro canale YouTube.