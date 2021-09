PS Plus: da oggi sono riscattabili i giochi gratis PS5 e PS4 di settembre 2021

Dopo essere stati annunciati settimana scorsa, quest’oggi martedì 7 settembre sono stati resi riscattabili i nuovi giochi proposti dal servizio PS Plus. Come è già stato reso noto da Sony nei giorni scorsi, a partire da oggi fino al primo martedì del mese di ottobre, tutti gli abbonati al Plus saranno in grado di aggiungere alla propria libreria digitale una nuova tripletta di esperienze assolutamente da non perdere; parliamo di tre giochi per PlayStation 5, uno esclusivo e due in retrocompatibilità, e due giochi da riscattare su PS4.

Si parte con l’unico gioco disponibile esclusivamente per i possessori di PlayStation 5, i quali avranno l’occasione di ottenere una collection di titoli dall’alto tasso di ilarità. Parliamo di Overcooked All you can Eat, il folle e divertente party game dalle tematiche culinarie che metterà a dura prova le vostre abilità da cuochi estremi. In questa versione sono disponibili i due capitoli in una versione rimasterizzata e sono comprese anche le varie espansioni rilasciate nel tempo per i due titoli della folle saga.

Per i possessori PS4 abbonati al PS Plus da oggi sono disponibili invece Hitman 2 e Predator Hunting Grounds. Il primo è il secondo capitolo della nuova trilogia World of Assassination con protagonista l’iconico Agente 47, mentre il secondo titolo è un multiplayer asincrono in cui un gruppo di giocatori dovrà dare la caccia ad un singolo giocatore nei panni di un letale Predator. Entrambi i titoli PS4 sono riscattabili anche per i possessori di PS5 tramite la retrocompatibilità.

Ora che i nuovi giochi gratuiti per gli abbonati al servizio PS Plus sono finalmente stati resi disponibili, gli utenti con una PS4 o una PS5 sono in grado di mettere le mani su ben tre titoli da scoprire sia da soli che in compagnia di un gruppo di amici.