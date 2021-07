PS Plus: da oggi sono riscattabili i nuovi giochi gratis PS5 e PS4

Oggi è un giorno importante per tutti gli abbonati al servizio PS Plus, dato che, come annunciato da Sony settimana scorsa, sarà possibile aggiungere alla propria libreria digitale una nuova tripletta di giochi a costo zero. Come accade ormai dal lancio di PlayStation 5, i giochi proposti dalla compagnia giapponese si suddividono in: 3 giochi per i possessori di PS5 (tra cui uno esclusivo) e 2 per tutti i giocatori PS4.

Per riscattare i giochi vi basta essere abbonati al servizio PS Plus e andare sulla pagina dedicata all’abbonamento all’interno del PS Store. A questo punto non dovrete fare altro che aggiungere i giochi che vi interessano alla vostra libreria digitale, cominciare l’installazione e sarete pronti ad immergervi in nuovi mondi di gioco. I titoli regalati per il mese di luglio 2021 sono i seguenti: A Plague Tale Innocence, Call of Duty Black Ops 4 e WWE Battlegrounds.

A Plague Tale Innocence è l’unico titolo di questo mese riscattabile dai possessori PS5. Si tratta di una storia molto matura ambientata in una Francia medievale, in cui un fratello e una sorella dovranno fuggire da una pandemia e dall’inquisizione per scoprire la verità dietro molti oscuri misteri. Call of Duty Black Ops 4 e WWE Battlegrounds invece saranno riscattabili sia su PS5 che su PS4.

Il primo non ha bisogno di presentazioni, si tratta del capitolo di COD forse più discusso per il taglio totale di una campagna in giocatore singolo e la sperimentazione con la modalità battle royale. WWE Battlgrounds, invece, è un titolo di wrestling completamente arcade con un roster di atleti dal design cartoon e super deformed.