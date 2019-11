PS Plus dicembre 2019: giochi gratis PS4 svelati in anticipo?

Come ogni fine mese, ci ritroviamo a parlare dei prossimi giochi gratis per PS4 inclusi all’interno del PS Plus. Per quanto riguardi i videogame di dicembre 2019, l’annuncio dovrebbe arrivare in giornata o, al più tardi, domani, giovedì 28 novembre. Già ora, però, il team polacco di PlayStation ha svelato i due titoli per PlayStation 4: parliamo di Titanfall 2 e Monster Energy Supercross – The Official Videogame.

Titanfall 2 è uno sparatutto in prima persona sviluppato da Respawn Entertainment, che quest’anno hanno stupito il mondo con ben due titoli di alto livello: Apex Legends e, sopratutto, il recente Star Wars Jedi Fallen Order. Questo primo gioco del PS Plus di dicembre 2019 include sia una campagna single player (a differenza del primo capitolo) che una classica modalità multigiocatore. La caratteristica unica di Titanfall è la presenza dei titani che danno il nome al gioco, enormi esoscheletri da battaglia che potremo usare sia in single player che in multiplayer.

Monster Energy Supercross – The Official Videogame, invece, è un gioco di corse per moto, il primo capitolo della serie targata Milestone e, come è facile intuire dal nome, è basato sul campionato ufficiale Supercross. Ovviamente non è detto che siano questi i due giochi gratis del mese per il PS Plus, potrebbe essere anche un errore, ma per ora non abbiamo altre informazioni.

Appena Sony rilascerà informazioni ufficiali a riguardo, non mancheremo di aggiornarvi. Nel frattempo, però, diteci, cosa ne pensate di questa coppia di giochi? L’offerta di dicembre 2019 per PlayStation 4 vi convince? Oppure sperate che siano altri i videogame gratuiti?