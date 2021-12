PS Plus: disponibile un nuovo regalo a sorpresa per gli abbonati

Non è raro che Sony e Microsoft decidano di lanciare delle piccole promozioni o dei piccoli regali per gli abbonati ai loro servizi. Nel caso di PlayStation, negli ultimi giorni è stato messo a disposizione un piccolo regalo per tutti color che hanno attiva una sottoscrizione a PS Plus, il servizio che consente ai giocatori PS4 e PS5 di poter giocare online e disporre di giochi gratuiti ogni mese all’anno.

Il regalo in questione che è stato messo a disposizione da PlayStation per gli abbonati al PS Plus è un kit da utilizzare con Fortnite, il popolare Battle Royale di casa Epic Games. Recandovi a questo indirizzo (o aprendo lo store direttamente dalla vostra console) potete riscattare il Costume Sultura e il Piccone Cymitarra, oggetti estetici che non hanno nessun tipo di effetto sul gioco, come da tradizione per quanto riguarda tutti gli elementi cosmetici del gioco creato da Tim Sweeney e soci. Per riscattarlo è obbligatorio essere abbonati al servizio di Sony.

Volete prenotare Hogwarts Legacy? Vi spieghiamo come farlo al miglior prezzo in questo articolo!

Al momento non sappiamo quanto resterà disponibile sullo store. La pagina indica che è possibile riscattarlo solamente per PlayStation 5, ma il tutto funziona anche su PS4, dunque non fatevi spaventare dalla scritta. Si tratta di una delle ultime novità per Fortnite, che nel corso degli ultimi mesi ha aggiunto diverse novità e feature, come il personaggio di Spider-Man, ricreato con tanto di ragnatela che è stato molto apprezzato da parte dei giocatori.

Fateci sapere se riscatterete il pacchetto gratuito di Fortnite. E se invece siete interessati ai titoli gratuiti che vengono offerti per gli abbonati a PS Plus, vi invitiamo ovviamente a visitare questo indirizzo per scoprire quali giochi sono stati lanciati a dicembre per tutti gli abbonati. Continuate a seguire Tom’s Hardware per le novità e gli aggiornamenti in dirittura d’arrivo.