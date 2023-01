Ci siamo, il nuovo anno videoludico è cominciato e ci aspettano già una sequela di interessanti esperienze tutte da scoprire. Il mese di gennaio 2023 è insolitamente ricco di molteplici uscite da tenere d’occhio, e grazie al servizio PS Plus ci saranno ancora più titolo da giocare. Proprio in queste ore PlayStation ha svelato la line up completa di quelli che sono i titoli in arrivo questo mese nel proprio servizio in abbonamento, e lasciatecelo dire, ce n’è per tutti i gusti.

Dopo l’annuncio relativo ai giochi per la tier Essential, in queste ore Sony ha svelato anche quelli che sono i titoli di gennaio per le tier Extra e Premium. Gennaio sarà un mese molto ricco, con esperienze variegate e capace di regalare agli abbonati al PS Plus ore e ore di divertimento. Uno di questi è sicuramente Back 4 Blood, l’erede spirituale di Left 4 Dead capace di riportare in auge un’esperienza cooperativa a tema zombie impareggiabile.

Tra gli altri titoli presenti dal mese di gennaio 2023 nel servizio, dobbiamo assolutamente citare anche Dragon Ball FighterZ; graditissimo picchiaduro con molti personaggi del manga di Akira Toriyama, Devil May Cry 5 Special Edition, due capitoli della saga di Life is Strange e molti altri titoli. C’è anche spazio di titoli appartenenti alle passate generazioni PlayStation come, Syphon Filter 3, Star Wars Demolition e Hot Shots Golf 2.

PlayStation Plus Game Catalog lineup for January includes: ➕ Back 4 Blood

➕ Devil May Cry 5: Special Edition

➕ Life is Strange: Before the Storm

➕ Jett: The Far Shore

…and many more: https://t.co/UlVVCF97GR pic.twitter.com/pkFjWR0d4x — PlayStation (@PlayStation) January 12, 2023

Di seguito trovare tutti i nuovi giochi del PS Plus aggiunti a gennaio nelle due tier Extra e Premium:

Tier Extra

Back 4 Blood – PS5 e PS4

Dragon Ball FighterZ – PS4

Devil May Cry 5 Special Edition – PS5

Life is Strange Before the Storm – PS4

Life is Strange – PS4

Jett The Far Shores – PS5 e PS4

Just Cause 4 Reloaded – PS4

Omno – PS4

Erica – PS4

Tier Premium | Giochi classici

Syphon Filter 3 – PS1

Star Wars Demolition – PS1

Hot Shots Golf 2 – PS1

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.