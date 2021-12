PS Plus: ecco i giochi gratis di Dicembre 2021!

Come ogni ultimo mercoledì del mese, Sony annuncia quelli che saranno i prossimi giochi gratis riscattabili per gli abbonati al servizio PS Plus. Questo è un momento sempre molto atteso dagli appassionati, dato che tale servizio permette di portarsi a casa ben tre giochi. Ultimamente i titoli proposti non hanno mai saputo entusiasmare troppo gli abbonati, ma la scelta proposta per il mese di dicembre ha un paio di chicche molto interessanti che saranno disponibili a partire dal prossimo 7 dicembre.

Ora che è arrivata l’ufficialità, possiamo scoprire quali saranno i giochi del PS Plus di Dicembre. Il primo è Godfall Challenger Edition, riscattabile sia per i giocatori PS4 che per i possessori di PS5. Si tratta di un action in terza persona con elementi fortemente influenzai dai looter-shooter. Da giocare sia in giocatore singolo che in co-op con altri due compagni di avventura, l’opera di Counterplay Games accolta in modo molto tiepido è prona per essere riscoperta proprio grazie al servizio in abbonamento Sony.

Il secondo titolo che verrà proposto dal PS Plus a dicembre è Mortal Shell, uno dei più recenti soulslike che ha saputo intrigare gli amanti di questo filone di giochi parecchio impegnativi. Il titolo sarà riscattabile su PlayStation 4, ma anche i giocatori PS5 potranno aggiungerlo alla propria libreria digitale grazie alla retrocompatibilità della console di nuova generazione.

