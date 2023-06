PlayStation ha annunciato ufficialmente i videogiochi Ps Plus Essentials di luglio 2023, vale a dire tutti i videogiochi gratis in arrivo per chi è abbonato al primo tier in abbonamento del PlayStation Plus. Questo mese tutti i titoli arriveranno sia su PS4 sia su PS5, andiamoli a vedere insieme.

Il primo gioco è Call of Duty Black Ops Cold War, lo sparatutto in prima persona uscito due anni fa che ci riporta nel periodo della Guerra Fredda. Nonostante sia passato un po’ di tempo dalla sua uscita, il gioco dispone di una campagna single player con possibilità d’approcciare anche missioni secondarie e un comparto online ancora oggi con diversi giocatori presenti. Ricordatevi solo di avere un bel po’ di spazio libero su disco per riuscire a installarlo.

Il secondo titolo regalato è la remastered di Alan Wake. Quale modo migliore per prepararsi al secondo capitolo in arrivo a ottobre se non rigiocando il primo capitolo? Il gioco è un thriller psicologico a tinte horror in single player, il protagonista è Alan Wake, un autore con il blocco dello scrittore che si trasferisce, insieme alla sua compagna, a Bright Falls, una piccola cittadina vicina a Twin Peaks. Seppur l’intento di Alan sia recuperare la creatività e tornare a scrivere, le cose andranno molto diversamente. Come? Scopritelo giocando!

Infine, Endling Extinction is Forever, un’opera in cui impersoneremo l’ultima volpe madre sulla Terra, pronta a tutto pur di salvare i propri piccoli dalla devastazione del pianeta causata dalle persone. Un gioco con una tematica forte, rafforzato da una narrazione emotivamente coinvolgente e dal comparto di gioco semplice ma immediato.

Vi ricordiamo che potrete scaricare questi giochi a partire dal 1° luglio 2023 fino a fine mese. Una volta riscattati potrete giocarlo fino a quando rimarrete abbonati al PlayStation Plus Essentials o di tier superiore.