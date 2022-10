Dopo aver mostrato la lineup dei titoli per il piano Essential, Sony ha rivelato quali saranno i prossimi titoli in arrivo su PS Plus per gli abbonati Extra e Premium. Ai già annunciati Injustice 2, Superhot e Hot Wheels Unleashed, infatti, si vanno ad aggiungere ben 23 nuovi titoli che andranno ad arricchire il catalogo del servizio ad abbonamento per PlayStation.

Il valore generale dei titoli inseriti è piuttosto alto, se pensiamo che include alcuni dei più recenti Assassin’s Creed (potete acquistare Valhalla su Amazon), le remastered di Yakuza e alcuni classici per PS3 come Ultra Street Fighter IV o Castlevania: Lords of Shadow. Non mancano alcuni indie di qualità come Inside ad arricchire ulteriormente l’offerta di Sony. Inoltre, seppur diviso per i due piani di abbonamento, il numero di giochi aggiunto è decisamente sostanzioso. Vi lasciamo all’elenco completo:

PS Plus extra

Assassin’s Creed Chronicles: Cina (PS4)

Assassin’s Creed Chronicles: India (PS4)

Assassin’s Creed Chronicles: Russia (PS4)

Assassin’s Creed III Remastered (PS4)

Assassin’s Creed: Syndicate (PS4)

Assassin’s Creed Odyssey (PS4)

Dragon Quest Builders (PS4)

Dragon Quest Builders 2 (PS4)

Dragon Quest Heroes: The World Tree’s Woe and the Blight Below (PS4)

Dragon Quest Heroes II (PS4)

Dragon Quest XI S: Echi di un’era perduta (PS4)

GTA Vice City: The Definitive Edition (PS5, PS4)

Hohokum (PS4)

Inside (PS4)

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4)

The Medium (PS5)

PS Plus Premium

Castlevania: Lords of Shadow (PS3)

Everyday Shooter (PS3)

Limbo (PS3)

Ultra Street Fighter IV (PS3)

Yakuza 3 Remastered (PS4)

Yakuza 4 Remastered (PS4)

Yakuza 5 Remastered (PS4)

Alcuni fan, tuttavia, potrebbero essere amareggiati per la carenza di classici per PS1 o PS2 che, nelle intenzioni originarie di Sony, dovevano essere il fiore all’occhiello di PlayStation Plus Premium. Tuttavia, il servizio in abbonamento per PlayStation sembra concentrarsi nell’offrire ai fan una buona varietà di generi che vanno ad arricchirne il catalogo mese dopo mese. Di contro, il catalogo si prepara anche ad alcuni addii come quello di Soma che sarà presto rimosso.