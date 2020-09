PS Plus: giochi gratis PS4 di ottobre 2020 ufficiali

Come ogni fine mese, Sony Interactive Entertainment ci illustra i giochi gratis PS4 di ottobre 2020 in arrivo tramite l’abbonamento PS Plus. Come sempre, saranno disponibili il primo martedì del mese, ovvero il 6 ottobre: fino a tale data, inoltre, potrete reclamare i precedenti giochi del PlayStation Plus. Ecco tutti i dettagli sull’offerte di Sony.

PS Plus | Ottobre 2020

Vediamo quali sono i giochi gratis PS4 di ottobre 2020 inclusi nell’abbonamento PS Plus in un comodo elenco:

Vampyr

Need for Speed Payback

Ora, invece, vediamo nel dettaglio i giochi proposti.

Vampyr

Vampyr è un gioco di ruolo d’azione sandbox realizzato da Dontnod, noto sviluppatore di Life is Strange e del recente Tell Me Why. Impersoneremo un dottore tornato a Londra che viene trasformato in vampiro. Dovremo decidere quale lato della nostra natura (dottore o succhiasangue) far prevalere e scoprire cosa sta accadendo a Londra. Potremo salire di livello, apprendere abilità, equipaggiare armi sempre più forti e cercare di salvare la città dalle malattie, oppure condannare tutti i personaggi alla morte.

Need for Speed Payback

Need for Speed Payback è ambientato nel paradiso immaginario e corrotto dei giocatori d’azzardo di Fortune Valley. Potremo scegliere tra tre diversi personaggi, ognuno dotato di abilità uniche, personalizzare le nostre macchine da corsa e affrontare una serie di eventi in giro per la mappa aperta di Payback. Dovremo soddisfare la nostra voglia di vendetta contro coloro che ci hanno mancato di rispetto. Need for Speed Payback è il capitolo rilasciato nel 2017 e include una componente narrativa e cinematografica più rilevante rispetto agli altri capitoli della saga.

Giochi in uscita dal PS Plus

A partire dal 6 ottobre 2020 non potrete più reclamare i giochi di settembre 2020 del PS Plus. Ricordatevi quindi, entro tale data, di aggiungere alla vostra libreria i seguenti titoli:

Street Fighter 5

PUBG