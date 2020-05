PS Plus giugno 2020: entrambi i giochi gratis PS4 svelati

Lo scorso lunedì Sony Interactive Entertainment ha svelato al pubblico qual è il primo gioco gratis del PS Plus di giugno 2020 per PS4. Per la prima volta, infatti, Sony non ha presentato entrambi i giochi in un colpo solo, ma ha diviso l’annuncio in due giornate. I rumor più recenti puntavano a Marvel’s Spider-Man, il capolavoro di Insomniac Games, come secondo videogame in regalo, ma ora è arrivata una conferma ufficiale su quale gioco si unirà al servizio: Star Wars Battlefront 2.

Star Wars Battlefront 2 è uno sparatutto multigiocatore in prima persona ma, a differenza del primo capitolo, include anche una campagna single player. Ci permette di affrontare battaglie campali all’interno delle ambientazioni più amate dal pubblico di Guerre Stellari, oltre che, ovviamente, di impersonare i personaggi più iconici della saga e usare le loro capacità uniche. L’annuncio di questo gioco è arrivato tramite un video dedicato a Days of Play: il filmato è però stato rapidamente rimosso. Non abbiamo quindi la piena ufficialità, ma non ne siamo lontani.

Il primo gioco, vi ricordiamo, è Call of Duty World War 2, un altro sparatutto in prima persona. In questo caso, dovremo solcare i campi di battaglia della Seconda Guerra Mondiale. Il titoli di Activision è attualmente già uno dei giochi gratis del PS Plus di giugno 2020 ed è scaricabile dal PS Store dalla giornata di ieri, 26 maggio 2020. Per ora non abbiamo una data di disponibilità precisa per Star Wars Battlefront 2, ma è probabile che sarà incluso nell’abbonamento dalla prossima settimana, probabilmente dal 2 giugno.

A quel punto, lasceranno il servizio i precedenti giochi gratis del PS Plus, ovvero Farming Simulator 19 e Cities Skylines. Quest’ultimo, vi ricordiamo, è disponibile anche su PS Now, per un tempo limitato. Diteci, cosa ne pensate del secondo gioco gratis del PS Plus di giugno 2020?