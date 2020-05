PS Plus giugno 2020: svelato il primo gioco gratis per PS4

Sony Interactive Entertainment ha annunciato ufficialmente il primo gioco gratis del PS Plus di Giugno 2020 per PS4. Esatto: per la prima volta, la società giapponese non ha svelato entrambe le proposte per il proprio abbonamento in contemporanea ma ha svelato solo uno dei due titoli. Si tratta di una novità che ci fa subito pensare che ci possa essere una sorpresa in arrivo! Per ora, però, vediamo i dettagli sul primo videogame in regalo: Call of Duty World War 2. A stupire, inoltre, non è solo il gioco e il metodo di annuncio, ma anche la data di disponibilità: il 26 maggio.

Il gioco gratis del PS Plus di giugno 2020 per PS4 sarà scaricabile a partire da domani. Call of Duty World War 2, pur essendo un gioco del prossimo mese, sarà quindi accessibile già a partire da maggio. L’annuncio è arrivato tramite la pagina Facebook di PlayStation, che di norma fa riferimento al mercato USA, ma è disponibile anche sulla pagina Facebook europea: è quindi confermato che si tratti del gioco in regalo anche per noi italiani, come potete vedere anche qui sotto nel tweet europeo.

PS Plus members, Call of Duty: WWII is part of the monthly games lineup for June and will be available for download starting 26th May. We’ll share additional details of our monthly lineup later this week. Enjoy! pic.twitter.com/jg9yJmF6aG — PlayStation Europe (@PlayStationEU) May 25, 2020

Call of Duty World War 2 è lo sparatutto in prima persona di Activision, sviluppato da Sledgehammer Games e rilasciato nel 2017. Ci porta nei campi di battaglia della Seconda Guerra Mondiale, come è facile intuire anche solo dal nome. Propone una campagna single player e, ovviamente, il lato multigiocatore. Se siete molto giovani e siete da poco entrati nel mondo di Call of Duty, dovete inoltre sapere che questo capitolo non include una modalità battle royale, arrivata su COD solo lo scorso anno con Black Ops 4.

Diteci, cosa ne pensate di quanto proposto da Sony? Era quello che più desideravate? Il prossimo gioco gratis del PS Plus sarà annunciato nel corso della settimana.