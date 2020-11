PS Plus, i giochi gratis PS4 e PS5 di dicembre 2020

Come ogni mese siamo pronti per una nuova ondata di giochi da riscattare su PlayStation 4 e PlayStation 5 grazie al servizio in abbonamento PS Plus. Il mese scorso abbiamo assistito ad una tripletta, dato che ai classici due giochi per PS4, con l’arrivo della nuova console Sony se n’è aggiunto anche un terzo riscattabile per i possessori di PS5. Le cose non cambiano per il mese di dicembre 2020, e quindi andiamo alla scoperta dei tre nuovi giochi riscattabili a partire dal 1 dicembre.

PS Plus, i giochi PS4 e PS5 di Dicembre 2020

December’s PlayStation Plus games bring the chaos, with Worms Rumble, Just Cause 4 and Rocket Arena leading the line-up: https://t.co/VCTOJtmOH2 pic.twitter.com/foo1B6tss6 — PlayStation (@PlayStation) November 25, 2020

Il primo dei tre giochi regalati dal servizio targato Sony questo mese dal PS Plus è Just Cause 4. Riscattabile solo su PS4, il più recente capitolo della saga open world di Avalanche Studios vi metterà nuovamente nei panni di Rico Rodriguez con l’intento di liberare una nazione intera facendo scoppiare letteralmente ogni cosa che toccherete; azione allo stato puro. Il secondo gioco riscattabile solo su PS4 è Rocket Arena, uno degli ultimi EA Originals che mette nel calderone degli sparatutto multiplayer anche una buona dose di razzi!

Infine chiudiamo con l’unico titolo riscattabile sia su PS4 che su PS5, Worms Rumble. Il battle royale con protagonisti i simpaticissimi vermi di Team 17 vi coinvolgerà in un nuovo stile di gameplay per la storica saga, che per la prima volta abbraccia l’azione più frenetica abbandonando il suo DNA da “strategico a turni”. Cosa ne pensate dei nuovi titoli gratuiti proposti per il mese di dicembre 2020 dal servizio PS Plus? Quale dei tre giochi riscatterete per primo? Fatecelo sapere lasciandoci un vostro commento nella sezione dedicata qua sotto.