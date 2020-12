PS Plus, i giochi gratis PS4 e PS5 di gennaio 2021

Mentre ci stiamo per lasciare il 2020 alle spalle, questo pomeriggio Sony ha annunciato i nuovi giochi gratis che potranno essere riscattati per tutti gli abbonati al servizio PS Plus a gennaio 2021. Come ormai sta accadendo dal mese di novembre 2020, oltre alla coppia di giochi dedicati a PlayStation 4, la compagnia giapponese ha deciso di inserire nel pacchetto anche un terzo titolo per la propria nuova console PlayStation 5.

Il primo dei giochi gratuiti ottenibili sul PS Plus di gennaio 2021 è Shadow of the Tomb Raider. Il terzo capitolo della saga sviluppata da Crystal Dynamics, iniziata con il reboot del 2013, giunge ad una conclusione portandoci insieme a Lara Croft a scoprire i misteri che risiedono dietro ad un’imminente apocalisse Maya. Il secondo titolo proposto è Greedfall, gioco di ruolo con elementi action made in Spiders che vi farà viaggiare verso un mondo pieno di libertà, magie e creature di ogni tipo. Entrambi questi primi due titoli saranno scaricabili su PS4.

Concludiamo con Maneater, titolo riscattabile anche per i possessori di PlayStation 5. Il folle simulatore di squalo ha fatto parlare molto di se nei mesi antecendenti alla sua uscita, con il team di sviluppo che ha da sempre definito il proprio gioco come uno SharkRPG. Nei panni di uno squalo dovrete esplorare un mondo open world che vi porterà a saziarvi con innumerevoli pesci di varie dimensioni e ovviamente di umani.

Anche il mese di gennaio 2021 è stato perfettamente coperto con 3 nuovi giochi disponibili sul servizio ad abbonamento PS Plus, che saranno ottenibili a partire dal 5 gennaio 2021. Un inizio anno che farà sicuramente piacere a molti appassionati, dato che il mese di gennaio non è quasi mai troppo ricco di grandi uscite videoludiche. Cosa ne pensate della scelta di titoli proposti da Sony per il proprio servizio ad abbonamento? Vi aspettavate qualcosa di diverso, o i tre giochi hanno abbracciato le vostre aspettative? Ditecelo con un commento nella sezione dedicata.