PS Plus: saranno questi i giochi di novembre? Si prospetta un mese ricco!

Oggi pomeriggio assisteremo all’annuncio dei nuovi giochi gratis in arrivo nel PS Plus. Il mese di novembre sarà molto speciale per gli abbonati al servizio, dato che oltre ai soliti tre titoli per PlayStation 5 e PlayStation 4 verrà regalata anche una tripletta di giochi per PS VR.

Al momento non sappiamo ancora quali saranno i tre giochi aggiuntivi per PSVR già annunciati da Sony, ma la compagnia giapponese ha voluto far sapere che il tutto verrà fatto per celebrare i cinque anni dall’uscita del visore per console PlayStation.

Stessa situazione di mistero vale anche per i titoli per PS5 e PS4 in arrivo con il PS Plus di novembre, ma in questo caso sono i rumor a venirci incontro. Stando ad un recente post di Dealabs, i giochi in arrivo con il servizio PlayStation saranno Kingdom of Amalur Re-Reckoning (PS4), First Class Trouble (PS5 e PS4) e Knockout City (PS5 e PS4).

🔥

On a encore eu accès en avance à la liste des jeux PlayStation Plus offerts en Novembre !

Y'en a qui préfèrent garder la surprise, donc cette fois-ci on vous en révèle 4 sur 6… 🙊

➡ https://t.co/TEm4W95EWj ⬅ #bonplan pic.twitter.com/zMRQDKp1pH — Dealabs.com (@Dealabs) October 27, 2021

Oltre a questi viene citato l’arrivo anche di The Walking Dead Saints & Sinner, ma non sappiamo se sarà uno dei tre giochi celebrativi VR o meno. Detto questo, siamo sicuramente davanti ad una delle line up di giochi gratis PS Plus più ricche di sempre, andando ad eguagliare solamente i primi anni del servizio in cui erano inclusi giochi per: PS3, PSP e PS Vita.