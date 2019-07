PS Plus Luglio 2019: a sorpresa Sony toglie PES 2019 e lo sostituisce con due giochi

Il PS Plus di luglio 2019 ha rivelato una sorpresa: non è presente PES 2019 ma altri tre giochi di alto livello. Ecco quali sono i titoli disponibili.

La scorsa settimana sono stati presentati i giochi del PS Plus di luglio 2019: PES 2019 e Horizon Chaze Turbo. Un’accoppiata non graditissima dai fan. Ora, però,scopriamo che Sony PlayStation ha deciso di fare un cambio dell’ultimo minuto e mettere a disposizione Detroit: Become Human Digital Deluxe Edition, togliendo PES 2019. Non si tratta inoltre di uno scambio “alla pari”, in quanto questa versione del gioco comprende anche la versione rimasterizzata di Heavy Rain. In pratica, Sony ha sostituito un singolo gioco con altri due.

Detroit: Become Human è l’ultimo gioco di Quantic Dream e racconta la storia di tre androidi che acquisiscono conoscenza e che cercano la propria strada in un mondo di umani che non li accettano.

Infine abbiamo Heavy Rain, il primo titolo per PS3 di Quantic Dream. In esso seguiamo le vicende di quattro personaggi che ruotano attorno all’Assassino dell’Origami, un serial killer che rapisce e affoga bambini. Tutte e due le opere sono avventure cinematografiche nelle quali dobbiamo decidere come far avanzare la storia e le relazioni tra i protagonisti tramite le nostre scelte. Non mancano momenti leggermente più action tramite quick time event.

Diteci, cosa ne pensate di questo cambiamento? Siete contenti, oppure avreste preferito PES 2019 nel PS Plus di luglio 2019?