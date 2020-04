PS Plus Maggio 2020: i giochi sono stati svelati da un leak?

Come ogni fine mese, questo mercoledì potremo scoprire in modo ufficiale quali saranno i nuovi giochi del PS Plus regalati agli abbonati PS4. Un leak, però, ha anticipato quelle che potrebbero essere le proposte di maggio 2020 di Sony Interactive Entertainment. Tramite ResetEra, l’utente Adookah ha condiviso un’immagine che mostra Dying Light e Dark Souls Remastered.

Dying Light è un sandbox d’azione in prima persona a base di parkour, zombie e combattimenti all’arma bianca. Nei panni di un sopravvissuto all’interno di una città distrutta dagli zombie, dobbiamo combattere e sopravvivere, cercando di fuggire e completare la nostra missione. Dying Light propone un ciclo notte/giorno, con le ore buie dominate da creature più potenti e pericolose, dalle quali si può solo fuggire. Dark Souls Remastered, invece, è la versione migliorata per PS4, Xbox One e PC di Dark Souls, capolavoro di FromSoftware. Parliamo del più famoso dei souls-like (per quanto non il primo) e si basa su un tasso di difficoltà più alto della media e un mondo fantasy di altissima qualità.

Non è strano che i giochi del PS Plus appaiano online con qualche giorno di anticipo, ma in questo caso la fonte non è verificabile. Spesso capita infatti che sia un PS Blog straniero a condividere involontariamente tali informazioni. La fonte, in questo caso, afferma: “il mio amico mi ha inviato questa immagine, non so da dove l’ha presa.” Non è proprio la più affidabile, ammettiamolo.

Detto ciò, così come non possiamo affermarne la veridicità, non possiamo nemmeno confermare che si tratti di un falso. Non ci resta altro da fare se non attendere qualche giorno e scoprire la verità direttamente da Sony. Nel frattempo diteci, se questi fossero veramente i giochi gratis del PS Plus di Maggio 2020 per PS4, sareste soddisfatti?