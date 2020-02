PS Plus: i giochi di marzo hanno convinto i giocatori, nuovo record di like

Chi possiede una PlayStation 4 ma soprattutto è abbonato al PS Plus, sa bene quanto sia importante aspettare la fine di ogni mese. Come succede con il Natale, ognuno di noi non vede l’ora di scoprire quali siano i giochi scaricabili gratuitamente del mese successivo. Sappiamo bene che questi titoli molte volte non vengano apprezzati, riuscendo a far imbestialire migliaia e migliaia di utenti sul web. C’è da dire che a volte alcune scelte da parte di Sony rendano felici l’utenza. Nella giornata di ieri l’azienda giapponese ha svelato i giochi gratis di marzo del PS Plus ed, incredibile ma vero, tale annuncio ha battuto un record importante.

Come ben sappiamo i titoli che potranno essere scaricati gratuitamente sono Shadow of the Colossus e Sonic Forces. Il Tweet di annuncio ha infatti racimolato oltre 21 mila cuori, ovvero il più alto numero di sempre nella storia del servizio su Twitter. Qui sotto potete dare un’occhiata al grafico realizzato dall’utente ResetEra ArmGunar.

Il tweet è riuscito a superare l’annuncio dei titoli gratuiti di agosto 2018, quello di Destiny 2 e God of War 3 Remastered per chi non lo ricordasse. Medaglia di bronzo invece per l’annuncio proprio dello scorso mese con BioShock: The Collection e The Sims 4, titoli che sono ancora nel catalogo e che invitiamo, per chi non lo avesse ancora fatto, di scaricarli al più presto. Possiamo quindi complimentarci con la scelta di Sony, la quale ha iniziato l’anno decisamente con il botto con una scelta azzeccata che ha fatto sicuramente felici la maggior parte degli abbonati al PS Plus.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete anche voi felici della scelta fatta da Sony? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità sul panorama videoludico. Ricordiamo infine che i nuovi titoli potranno essere scaricati a partire dal 3 marzo 2020.