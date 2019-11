PS Plus Novembre 2019: ecco i giochi gratis PS4

Sony ha finalmente svelato i giochi gratis del PS Plus di novembre 2019 per PlayStation 4. Ecco qual è la proposta della società giapponese.

Come ogni mese, circa una settimana prima della loro uscita, Sony ha rivelato quali sono i nuovi giochi gratis del PS Plus di novembre 2019 per PS4. Lo scorso mese Sony ha proposto The Last of Us Remastered, sull’onda delle novità annunciate sul The Last of Us 2, insieme a MBL: The Show 19. Per questo novembre 2019, invece, PS Plus ci regala Nioh e Outlast 2.

Entrambi i titoli saranno disponibili, come sempre, a partire dal primo martedì del mese ovvero il 5 novembre e resteranno a disposizione fino al 3 dicembre 2019. Nioh è un souls-like sviluppato dai creato di Ninja Gaiden; infatti, si tratta di un titolo molto più action con una forte impronta narrativa, molto più lineare e guidata rispetto ai titoli di FromSoftware. Nioh ci mette nei panni di un samurai occidentale, che deve esplorare il Giappone del periodo Sengoku combattendo umani e demoni. Si tratta di un’ottima occasione per mettersi alla pari in attesa del seguito.

La fine di ottobre, però, significa prima di tutto Halloween e infatti non poteva mancare un gioco horror. Il PS Plus di novembre 2019 propone Outlast 2, seguito dell’avventura horror in prima persona. Esattamente come nel primo capitolo, dovremo cercare di scoprire cosa sta succedendo evitando di farci scoprire dai folli e dalle entità paranormali presenti in un villaggio in decadenza.

Avete quindi ancora pochi giorni, precisamente fino al 4 novembre 2019, per poter reclamare i due giochi gratis PS Plus di ottobre. Diteci, cosa ne pensate della proposta di Sony per il prossimo mese? Vi ha convinto?